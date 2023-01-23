『ikisugata和粋庵太刺し子織作務衣綿100%/着物藍染め刺子羽織笹倉玄照堂【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 22時 11分に出品され03月30日 22時 11分に終了予定です。即決価格は22,300円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

ikisugata 和粋庵



【カラー 】

藍色 藍染色 インディゴブルー デニムブルー

Indigo blue denim blue



【サイズ】

作務衣上下LL・羽織りLと記載

上→肩幅70 身幅68 袖丈42 着丈80

羽織→肩幅52 着丈80

下→ウエストゴム入り

平置き76～最大100(腰ひもで最少は調整可能)

股上35 股下67 わたり幅30 裾幅21



【マテリアル】

綿100%コットン100%cotton100%

ヘビーオンスコットン ヘビーウエイトコットン



【プライス】

70,000ほど



【状態】

目立った汚れなし



【特徴】

太刺子織

野良着・襤褸・羽織り・ベスト・半纏

made in japan日本製

3ピースセットアップスーツ



【詳細】

和粋庵 ikisugata…

職人が一枚一枚作り上げる作務衣・甚平ブランド

着物や帯の和装品メーカーとして創立。

60年の歴史を持つ。

帽子、シューズ、バッグにコート等を制作。

生地は麻織物は滋賀の近江ちぢみや

新潟の小千谷ちぢみ、広島のカイハラデニム、

静岡の遠州”綿”織物、埼玉の武州藍染めなど。



ヘビーウェイトコットン…

生地の重さや厚みを分けたもので、

ライトウェイト、ミディアムウェイト、

ヘビーウェイトと呼ぶ。

CAMBERやグッドオンGoodOnが有名

サーマル/ワッフル生地/ハニカム生地/リブ編み



刺子 刺し子…

日本伝統手芸。

衣服の補強や保温に加えて

豊作・魔よけ・商売繁盛といった

人々の願いや祈りを込めた装飾のために

重ねた布を手で刺し縫いしたのが始まり。

青森県津軽地方のこぎん刺し、

青森県南部地方の菱刺し、

山形県の庄内刺子は日本三大刺し子と呼ぶ。

江戸時代には火消しの消防服に用いられ

柔道・剣道などの武道着にも使用



作務衣…

禅宗の僧侶が作務を行うときに着る衣。

手紡ぎ手織り手紬ぎ天然草木染めkhadi&co

Jurgen Lehl Babaghuriオーガニックorganic

Needles usaato 笹倉玄照堂 blue blue SASHIKO

麻100%linen100%リネン100% 聖林公司 visvim

chang mai deluxe gaijin made 外人公司 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポータークラシック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ikisugata和粋庵太刺し子織作務衣綿100%/着物藍染め刺子羽織笹倉玄照堂