『EMODA VEQUM ECO FUR COAT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 22時 11分に出品され03月19日 22時 11分に終了予定です。即決価格は12,994円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度だけ着用しましたが汚れなどは無いですが、

購入時からボタンの縫いが弱くニ箇所取れております。

縫えば問題は無いと思います！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エモダ

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