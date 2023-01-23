『【美品】GALERIE VIE ウールダブルフェイス ストール付きコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 23時 18分に出品され03月06日 23時 18分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

去年こちらで購入したギャルリーヴィーのロングコートです。リバーシブルタイプで、表と裏でポケットのデザインが変わります。またボタン、ベルトレスになります。



・カラー／ベージュ

・サイズ／36

（着丈112cm 肩幅50cm 身幅62cm 袖丈56cm）

※販売していたサイトから引用しました。

※ワンサイズ展開でした。



着用回数は前の出品者様は３回程度、私は2回程度で自宅保管していたお品です。着用によるシミ、褪せ、ほつれなどの目立つダメージは見当たりませんが、表面に素材特有の毛羽立ちが若干あります。あくまでユーズドであることをご了承の上でご購入ください。





コンパクトにたたんでの発送になるため、たたみじわはご了承ください。





---以下、サイトから引用



■素材

良質なウールを使用してソフトに織り上げた生地に両面ビーバー加工を施し、しなやかな落ち感となめらかでふっくらとした柔らかなタッチに仕上げました。

着用した際の裏面も肌触りが良く、ふんわりと包み込んでくれるような着心地が魅力です。



■デザイン

襟あきの深いすっきりとしたVネックカラーと取り外し可能なストールがポイント。

ドロップショルダーのゆったりとしたシルエットと大胆なロング丈でガウンのようなリラックス感がありつつ、重たくならないようサイドには大胆にスリットを入れ抜け感をプラスしています。



定価94,600円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ギャルリーヴィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】GALERIE

VIE



ウールダブルフェイス

ストール付きコート