『LANTERN（ランタン） インナーキルティングブルゾン 23AW ブラック L【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 06時 42分に出品され04月13日 06時 42分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

LANTERN

ランタン



●商品名

HEATING INNER QUILTING BLOUSON

ヒーティングインナーキルトブルゾン



●品番

MNA-LAN-02



●カラー

ブラック

※光の加減で黒に見えませんがカラーは

ブラックです。



●サイズ

L

着丈:80 胸回り:123 裄丈:85



●定価

41,800円(税込)



●付属品

充電バッテリー、タグ



●状態

目立った傷、汚れなし

一度の短時間着用のみ



●詳細(公式より)

FABRIC：CORDURA® NYLON RIP STOP

PADDED：GRAPHENE 100g/㎡

LINING：GRAPHENE RIP STOP

(充電バッテリー付き)



【商品の特徴】

１枚仕立てのアウターとのレイヤードはもちろん、そのまま１枚でも活用でき、「秋、冬、春」の３シーズンと長く着れるアイテム。

アウターまたはインナーとして着用する為、若干大きめのシルエットが特徴です。

フロントの開閉をZIP仕様にすることにより、ミニマルながら存在感のある1着に仕立てられています。

袖口にアジャスタードットボタンが付き、袖から風を入りづらくする仕様にアップデートしています。

裾をラウンドすることで軽やかな印象を与える効果とショート丈のアウターとのレイヤードコーディネイトも可能。

表地にはアメリカの化学繊維メーカー「インビスタ社」が開発した、ナイロンの7倍もの強度を持つCORDURA® NYLON RIP STOPを使用。

摩擦や引き裂きなどへの耐久性はもちろん、耐水性にも優れている特徴を持ち、デザインと機能性を高次元で融合。

非常に軽量で機能性に優れたアイテムとなります。

男女問わず、ユニセックスとしてもご着用できます。



【ヒーティングデバイスウェアの特徴】

胸元の電源温度調整スイッチで温度調整ができる中綿ウェアです。

熱源であるヒート盤は炭素繊維から作られており、遠赤外線効果により体の芯から温めます。

ヒーティングデバイス動作時間は充電バッテリー容量や設定温度によって変動いたします。



【充電バッテリーについて】

USB出力ポート 出力電圧: 5V 出力電流: 2A以上

ご利用可能時間目安(5000mAh)



設定可能温度

20℃ 30℃ 40℃ 50℃



温度や時間は目安となります。絶対値ではありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LANTERN（ランタン） インナーキルティングブルゾン

23AW

ブラック

L