『Leilian レリアン トレンチコート 13+号 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 12時 00分に出品され03月26日 12時 00分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Leilian レリアン

VITALE BARBERIS CANONICO

ヴィッタル バルベリス カノニコ

レディース

トレンチコート

13+号

色 : ウルトラマリンブルー

(画像3枚目、7枚目が近いです)

定価 : 9万円



発色の良い、クオリティに対してコストパフォーマンスが高いイタリア製カノニコを使用しているレリアンのトレンチコートです。

裏地は裾まで付いているので寒さ対策もバッチリです。

どんな色のインナーでも合わせやすい色のアウターです。



素材

表地 : 毛100%

裏地 : キュプラ100%



身幅 : 59㎝

着丈 : 107㎝



使用頻度は少ないので、汚れ、傷みはありません。

袖口ベルトは付いておりません。

他のコートを着ているため、使用機会がなくなりましたので出品いたします。



防水対策後、発送させていただきます。



断捨離中のため多数出品しております。

よろしければお立ち寄りください。

↓

#断捨離fire



#レディース #Leilian #レリアン #VITALEBARBERISCANONICO #ヴィッタルバルベリスカノニコ #トレンチコート #13号 #ウルトラマリンブルー 16000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: レリアン カラー: ブルー系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Leilian

レリアン

トレンチコート

13+号

美品