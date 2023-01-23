『3日間60%OFF！新品★allureville★大人気！したコーディガン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 48分に出品され03月22日 12時 48分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 店頭販売価格 49500円



とても柔らかくて気持ちいい素材のカーディガン。

デニムとの相性もバッチリです！



寒さがおさまってくるこれからの季節に大活躍！

柔らかく温かみのあるオレンジカラーが可愛い❤︎





以下引用⤵︎⤵︎⤵︎





人気のファーリーなウールカシミヤコーディガン。

いつまでも触っていたくなるようなふわふわの肌たりは、ちくちく感が一切なくストレスフリーで着用可能です。

今年は片畦にすることでよりふくらみを増やし、アウター寄りの編地にアップグレードしました。

着流しタイプのフロントデザインも今年らしいポイント。

端境期のアウターとして、コートの季節はライナーとして、シーズンを通して役立つ一着です。



【スタッフコメント】

カシミヤ混の柔らかい素材でアウター寄りの

羽織りは、チクチクしにくく肌触り抜群です。

ゆるっとしたアームはブラウスからニットまで

インナーを選びません。

コートよりも断然軽くて、気兼ねなく羽織れる

のでこの季節にぴったりです。

フロントオープンでスッキリしてるので

ボリューム感や厚みも気になりません。

上からベルトを止めてアクセントをつけても◎



肩幅···73cm

身幅···66cm

袖丈···37cm

着丈···80cm



着丈···ロング



カラー···オレンジ



袖丈···長袖



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 3日間60%OFF！新品★allureville★大人気！完売したコーディガン