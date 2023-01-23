『【入手困難】カナダグース CANADA GOOSE ラッセルパーカS 定価18万【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 12時 23分に出品され03月20日 12時 23分に終了予定です。即決価格は38,889円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【入手困難】カナダグース CANADA GOOSE ラッセルパーカ RUSSELL PARKA ショートレングス ダウンジャケット ブラック S/P 定価: ¥178,200円



アイテム説明

昨シーズン2〜3回着用の極美品です。



表記サイズはS/P ですが、

当方、普段Mサイズ着用です。

下記の採寸ご参考下さい。



メンズラインナップの中でも着丈の短いモデル

CANADA GOOSE / カナダグースの人気モデルの一つ RUSSELL / ラッセル。



抜群の保温性はそのままに、ショート丈でスタイリッシュに仕上げた一着です。



ブランド カナダグース CANADA GOOSE

カラー ブラック

サイズ S/PはSサイズ



カナダグースサイズ表記

S/P→Small/Petit

M/M→Medium/Medium

L/G→Large/Grand



S着丈69身幅55.5肩幅40袖丈68.5袖口14.5



【デザイン】

・CANADA GOOSEのラインナップの中では最も着丈の短いモデルながら高い保温性を持つ

・日本限定のジャパンスペックモデル

・コヨーテファーはファスナーにより取り外しが可能

・フード本体も取り外しが可能な3WAY仕様

・ミリタリーらしい武骨な雰囲気ながらもCANADA GOOSEのラグジュアリーさが魅力

・ブランドの特徴の１つであるパラシュートボタンが目立つデザイン

・オンオフ兼用でスタイリングの幅も広いのも人気の理由

・着丈が短いため車や自転車の乗り降りも容易

・フロントボタンはパラシュートボタンを採用している為、グローブを着用したまま開閉が可能



◾︎送料◾︎

落札者様ご負担

(発送先確定後、ご連絡致します)



◾︎注意事項◾︎

・落札後2日以内にご連絡をお願致します。

・ご連絡を頂けない場合は削除させて頂きます。

・必ず商品内容を全て確認の上、ご入札下さい。

・画像のお色等はモニターの違いにより色合い、風合い、光沢等が実物と相違が生じる場合がございます。

・完璧な状態をお求めの方は入札をお控えくださいますようお願いいたします。

・ノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルでよろしくお願いいたします。

・入札意思は、全てを同意頂けたものとします。



ご不明点は入札前にご質問ください。

ご検討どうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【入手困難】カナダグース

CANADA

GOOSE

ラッセルパーカS

定価18万