『美品 マムート BELAY ダウンジャケット MAMMUT ビレイヤーパーカ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 13時 09分に出品され04月06日 13時 09分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

マムート MAMMUTの名作

BELAY Hybrid Insulation Jacket

です。

SIZEは希少な2XL。

元々がタイトで身体にフィットするシルエットですので、他のメーカーのL〜XLを着ている方にジャストかと思います。



サイズ実寸（平置きで測定）

着丈約69cm 裄丈（背面フード付根中心〜袖口を直線で計測）約90cm 身幅（脇の下部分）56cm 裾幅 約53cm



インナー、アウターどちらでも使える素晴らしいジャケットです。

フード、肩、袖部分にはストレッチ素材を採用。中綿もストレッチ素材です。

身頃部分はバーテックスを採用。撥水性、軽さ、滑らかさが素晴らしいです。

身頃の中綿には、ダウン、フェザー、プリマロフトを配合した素材で、ダウンだけよりも潰れにくく水に強くなっています。

アークテリクス、パタゴニア、ノースフェイス、モンベル、モンクレール等お好きな方にもオススメです。

着用回数も少なく清潔でコンディションは良いですが中古としてご理解くださいませ。



メーカー マムート MAMMUT

商品名 BELAY Hybrid Insulation Jacket Men

品番 1010-19690

定価 ¥40,700円



【特長】

- 身頃にはPertex EndulanceとPrimaLoft Silver Down Brendを使用し、肩から袖にはSOFtechTMとストレッチ中綿を使用した、新感覚のハイブリッド・インサーレーション ジャケット

- 40%のPrimaLoft Faiberと60%の撥水ダウンを混ぜた新素材PrimaLoft Silver Down Brendを使用。

- 2way ファスナーを使用したフロントファスナー

- 2way ファスナーを使用した脇下ベンチレーション

- ヘルメット対応になった3方向調整可能なフード



【素材】

■身頃部：PertexEndulance（ナイロン100％）

■肩・袖部：SOFtech, Double Woven Stretch,DWR（ポリエステル100％）

■裏地：ナイロン100％

■中わた(身頃部）：ダウン54％、フェザー6％、プリマロフトファイバー40％

■中わた（フード・袖部）：ポリエステル100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 マムート BELAY

ダウンジャケット MAMMUT ビレイヤーパーカ