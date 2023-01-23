『COMOLI コモリ オリーブ モッズコート フード付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 13分に出品され03月25日 22時 13分に終了予定です。即決価格は25,350円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このモッズコートは、オリーブ色のシンプルで洗練されたデザインが特徴です。フード付きで、カジュアルなスタイルにもフォーマルなシーンにも対応可能です。



【機能性】

前面には2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。ボタン留めのデザインは、風を防ぎ、暖かさを保つのに役立ちます。



【高品質な素材】

COMOLIブランドの高品質な素材を使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。長時間の着用でも快適に過ごせます。



- 色: オリーブ

- デザイン: フード付き、ボタン留め

- ポケット: 前面に2つのポケット

- 後ろデザイン: シンプルなバックスタイル

- ブランド名: COMOLI



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COMOLI



コモリ オリーブ

モッズコート

フード付き