『カナダグース ダウンジャケット ジャスパー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 45分に出品され04月12日 13時 45分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離に伴い出品いたします。



カナダグースの定番のジャスパーです。

日本人体型に沿った設計となっており、シルエットは細身できれいめにキマります。

カジュアルはもちろんですが、スーツの上に着用してもカッコ良いです。

（着用イメージは最後の写真に掲載いたします）



サイズはSですが、

172センチの私が着てもちょうど良いサイズです。



ブランド...カナダグースジャスパー

季節感···冬

柄・デザイン···無地

フード···フードあり（取外し不可）ファーは取り外し可

カラー···ブラック

サイズ...S



郵送時のシワはご了承ください。



モデル···JASPER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース ダウンジャケット ジャスパー