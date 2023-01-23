『PSA10 ポール スキーンズ オールスター 初選出 初登板 topps now【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 20時 19分に出品され04月26日 20時 19分に終了予定です。即決価格は7,331円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

Paul Skenes - 2024 MLB TOPPS NOW® Card 436



【商品説明】

全米ドラフト1位ポール・スキーンズ投手の記念すべきオールスター初選出・初登板カード。



24時間限定販売されたカードです。全て最高鑑定獲得済。



Topps公式サイトより自身でカードを購入⇒PSA鑑定に出した正真正銘の本物・ワンオーナー品です。安心してお取引下さいませ。



【発送について】

即発送可!!こちらのケースのまま個別に専用の透明なクリスタルパックに入れ、梱包材を用いて直接ヤマト営業所よりらくらくメルカリ便(匿名配送)で発送させて頂きます。



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