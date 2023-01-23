『PSA10 ポール スキーンズ オールスター 初選出 初登板 topps now【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 20時 19分に出品され04月26日 20時 19分に終了予定です。即決価格は7,331円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>スポーツカード
|商品の状態:
|新品、未使用
ブロッコリー スリーブ 北海道日本ハムファイターズ「ブリスキー・ザ・ベアー」BB
¥ 9359
2024 TOPPS NPB 東松快征 赤5シリアル
¥ 10139
TOPPS BOWMAN DRAFT Paul Skenes ポール スキーンズ
¥ 10400
topps cosmic2024 スキーンズRC
¥ 4400000
m−8Pa様 専用 topps now 大谷翔平 351 シリアル ２５／２５
¥ 10075
☆35枚限定☆ 吉田正尚 グローブ&直筆サインカード
¥ 12500
【希少】Wyatt Langford☆15枚限定Topps Five Star☆
¥ 27642
【PSA9】2024 TOPPS LAX BLACK 大谷翔平 299枚限定
¥ 10270
【PSA9】2017 Calbee 大谷翔平 スターカード レッドサイン
¥ 17500
【PSA10】2020 BBM ルーキーエディション 佐々木朗希 #33 RC
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【PSA9】2024 カルビー 佐々木朗希 スターカード 金箔サイン
¥ 9984
【PSA9】2024年フィネスト 大谷翔平 チェッカーボード リフラクター
¥ 7020
2024 MLB DONRUSS ポール・スキーンズ 直筆サイン
¥ 20700
レア Topps 2024 パイレーツ ポールスキーンズ投手 RC パンプキン
¥ 5399999
Paul Skenes ポールスキーンズ TOPPS bowman auto
¥ 37450
【金箔サイン入り】2005 プロ野球チップス カード スターカード コンプリート
¥ 8970
Anthony Edwards Select RC
¥ 11180
【PSA 10】佐々木朗希 2024 カルビー スターカード 金箔サイン
¥ 12500
落札価格7331円
693 入札履歴
終了
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