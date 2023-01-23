『新品herliptoWool-BlendDoublefaceBeltedCoat【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 21時 58分に出品され04月22日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人可愛いローズカラーのコートです。

着用しないまま暗室にて保管していました。

新品タグつき。

ハンガー無しで折り畳んで発送致します。









精緻なカットでこだわり抜いた美しいシルエットのリバーコート。



薄手ながらに暖かいウールブレンド素材を使用。



裏地が無いリバー仕立てなので軽くスタイリッシュにお召しいただける一枚です。



ドレープを描く大き目のラペルは後ろがフードになっています。



肩回りが華奢に見える洗練されたシルエットは女性らしさを演出し、ベルト位置を高めに配している為、脚長効果も発揮してくれます。



：163cm (rose / Mサイズ)



■カラー： rose





■サイズ展開：M



M[ 着丈(センターバックから裾まで)：117.4 / 肩幅：58 / バスト：116 / 裾まわり：145 / 袖口：16 / 袖丈：50 / ベルト長さ：233 / ベルト巾：7 ](cm)









■付属品：ベルト



■素材

本体：ポリエステル 49% / 毛 38% / アクリル 13%

341



カラー...ピンク



着丈...ロング



フード...フードあり（取外し不可）



季節感...冬



季節感...冬, 秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品herliptoWool-BlendDoublefaceBeltedCoat