『【新品未使用】ユニクロ レディース シームレスダウン ショートコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 12時 45分に出品され04月29日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユニクロ レディース シームレスダウン ショートコート 新品未使用品。



購入後着る機会が無くクローゼットで眠っていたお品物です。家庭内保管品ですご理解の上お買い上げ下さい。



表示サイズ Ｌ

着丈 約76cm

肩幅 約39cm

袖丈 約 58bm

(素人採寸にて多少の誤差があります。)



カラー···パープル

素材(表地)···ポリエステル

素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】ユニクロ レディース シームレスダウン

ショートコート