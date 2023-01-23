『未使用 エルメス HERMES スカーフリング ゴールド 定価4万円【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 02時 50分に出品され04月30日 02時 50分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品特徴

未使用 エルメス HERMES スカーフリング ゴールド 定価4万円



■状態

未使用品です。



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■入手元

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■付属品：本体のみ

※箱やカード等は撮影用です。どうしても必要な方は値下げなしの即購入なら承れる場合もあるのでご相談ください。



■発送について

個人情報を開示せずに取引できるメルカリ便で発送しますネット取引が不安な方もご安心ください♪

簡易包装で購入日から2日前後ですが、遅れそうな場合、別途連絡します。



■さいごに

素敵な方とのお取引をお待ちしております★



管理番号: YA-0050104 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 未使用

エルメス

HERMES

スカーフリング

ゴールド

定価4万円