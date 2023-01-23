『トミーヒルフィガー パッカブル パデッド ジャケット L マルチ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 17時 30分に出品され04月04日 17時 30分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【TOMMY HILFIGER パデッドジャケット】



新品・未使用/タグ付き

サイズ：L(メンズ)

実寸(平置き約)：身幅60cm 肩幅47cm 着丈67cm 袖丈68cm

素材：ナイロン100%

中綿：ポリエステル100%

カラー：ネイビー/イエロー/グリーン/レッド/ホワイト

アメリカ直営店で購入

正規品



撥水性、防風機能を完備した中綿ジャケット。

コンパクトに畳んで簡単にバッグに収納できるパッカブル仕様です。

中綿入りの暖かな着心地で寒い季節もおしゃれに過ごせます。

衿の内側にもブランドカラーをON、ジップを開けた際のデザイン性にもこだわった1着です． 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トミーヒルフィガー

パッカブル

パデッド

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L

マルチ