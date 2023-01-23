『【未使用に近い】タトラスTATRAS 異素材 ダウンジャケット BLEGGIO【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 54分に出品され03月04日 09時 54分に終了予定です。即決価格は23,100円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※2/4(金)まで限界価格

(59800>>46200円)送料込



着用するのが勿体なく他のジャケットを使用している為、保管状態の為に出品します。



2回着用のみ新品同様、全体的に綺麗で未使用に近い状態になります。



かっこいい一着になります。

これからの冬の寒い時期にいかがでしょうか。







【商品名】

タトラス TATRAS

異素材コンビダウンジャケット

BLEGGIO ブレッジョ ネイビー

MTA20A4570





【サイズ】

02

肩幅 40.0cm

身幅 51.5cm

着丈 63.0cm

袖丈 62.0cm





【着用回数】

2回





【付属品】

ハンガー＋ダウンカバー





※値下済み

(59800>>55000>>50000円)送料込





※ フード取り外し可。

※本体/ハンガー/ダウンカバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用に近い】タトラスTATRAS

異素材

ダウンジャケット

BLEGGIO