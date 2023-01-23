『美品 ◆ 限定品 ハローキティバービー マテル社 匿名配送【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 15時 30分に出品され04月15日 15時 30分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MATTEL マテル バービー ハローキティバービー L4687 (ピンクラベル)



バービー人形Mattel Year 2007 Barbie Pink Label Collector Series 12 Inch Doll - HELLO KITTY Barbie with Jacket



ケースサイズ 34.8x20.3x7.5cm





2007年9月に世界同時発売されたマテル社のピンクラベル バービーです。

バービーとサンリオのハローキティとの

コラボドール第1弾で、日本国内での販売数は【1500体限定】の商品です。



▪️ブランド

：Barbie

▪️メーカー

：マテル社

▪️品名

：バービーとサンリオのハローキティとのコラボドール第1弾



▪️保管 自宅暗所にて保管

(非喫煙・消臭剤・芳香剤・香水不使用)



▪️状態 美品

: バービー本体にダメージはなし。箱に細か なスレがありますが、状態はよいほうだと思います。

★完売済の他の出品者様同様、長期保管の為

左手に持っていた（ゴムで固定されていた）

サングラスが、ゴム劣化のため外れて、箱の下に落ちておりました。

破損はなく、バックにかけることができました。白い手袋を着用し、この一回だけ開封しました。



★長期間保管の為、画像で確認の上、ご納得頂けた方のみ購入お願い致します。

ノークレームノーリターンでお願い致します。



⚫︎お値引き交渉ご遠慮願います。

提示価格でお願い致します。



●即購入OK！



ATM/コンビニ支払いの方

ご購入から24時間以内にお支払い頂ける場合はご連絡なしご購入下さいませ。

※当日お支払いが難しい場合は、必ず支払い予定日を事前に「コメント欄より」ご相談下さいませ。



◆北海道・沖縄・その他島嶼部◆へのお届けの場合、匿名配送利用の為、取引開始時に

お申し出下さると梱包にも配慮できますので

よろしくお願いいたします。



●匿名配送で発送予定

クロネヤマト便



お探しの方がいらしゃったら、よろしくお願い致します。



推荐的地方特产。非常珍贵的拳头商品。

请多关照









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