『MONCLER ホワイト ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 10時 58分に出品され03月30日 10時 58分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

このMONCLERのダウンジャケットは、耐久性のあるナイロン素材で作られており、軽量でありながら優れた保温性を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

ホワイトカラーとフード付きのデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに対応可能です。



【実用的なポケット】

前面にはファスナー付きのポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。



- ブランド: MONCLER

- 色: ホワイト

- 素材: ナイロン

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- 内側のタグ: MONCLER

- ポケット: ファスナー付きポケット（前面）

- 背面デザイン: シンプルなデザイン



ご覧いただきありがとうございます。



3年ほど前に購入したのですが、着なくなったので出品に至りました。

サイズは2(Mサイズ相当？)です。

身長170cm、65kgでちょうどぐらいのサイズになってます。

自宅保管のためご理解ある方のご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

ホワイト

ダウンジャケット