『ジャマンピュエッシュ ビジューバッグ 新品未使用‼️【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 05時 01分に出品され04月01日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャマンピュエッシュ ビジューバッグ

新品未使用‼️



横25

縦15

マチ2.5

ストラップ50 ※肩掛け可能。取り外し可能なため、お手持ちの長めストラップに交換で斜め掛けにもなります。ストールを巻いて持ち手にするのもお洒落です。



保存袋付き



ベージュやピンクベージュのリボンを幾重にも重なるドレープ状に装飾し、多様なスパンコールやビーズ、キラキラ輝くビジュービーズを豪華に装飾した美しく豪華なバッグです。





アッシュペーフランス

goldie H.P.FRANCE

H.P.FRANCE BIJOUX

JAMIN PUECH

drama 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャマンピュエッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジャマンピュエッシュ ビジューバッグ





























新品未使用‼️