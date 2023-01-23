『DAIWA PIER39 TECH MOUTAIN PARKA Lサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 19時 36分に出品され04月11日 19時 36分に終了予定です。即決価格は17,250円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24SS

アークネッツにて購入して2.3回着用しました。



クリーニング済みです。

状態は良好ですが古着になりますので気になる方はお控え下さい。





ヘビーデューティーなクラシックアウトドアスタイルのマウンテンパーカーを現代的にブラッシュアップしたデザイン。

ゴアテックスインフィニウムファブリック採用し防風性や撥水性を高め、大小様々なポケットワークを駆使しフィッシングフィールドでしっかりと機能を発揮するつくりです。

フロントからサイドにかけての大ぶりなフラップポケットにはハンドウォーマーの役目を果たすジップポケット付き。

内側にはブランドを代表する様々なポケットワークを施し様々なフィールドに対応できるデザインに仕上げました。ミリタリーのディテールでもある前振りの袖がデザインアクセント、アクションプリーツを加え、袖口も調整出来るようにデザイン。

釣りの際の可動域を広げ、袖口のもたつきも解消したデザインです。



柔らかいポリエステルを使用することで、ソフトなタッチを演出するWINDSTOPPER®Fabrics by GORE-TEX LABS。優れた透湿性があり急な天候変化にも対応できる撥水加工も施しております。

S Size / 着丈:73cm / 胸囲:138cm / 裄丈:86.5cm

M Size / 着丈:75cm / 胸囲:142cm / 裄丈:89cm

L Size / 着丈:78cm / 胸囲:148cm / 裄丈:92cm

XL Size / 着丈:80cm / 胸囲:154cm / 裄丈:93cm





ダイワピア39

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STEVEN ALAN 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

TECH

MOUTAIN

PARKA

Lサイズ