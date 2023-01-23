『フォックスファー２ＷＡＹケープ風ダウンコート／ルイルエブティック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 11時 39分に出品され03月07日 11時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ルイルエブティック

フォックスファー２ＷＡＹケープ風ダウンコート

色はブラック



2年前購入しましたが、車移動が多くほとんど着る事なかったので出品致します。

袖にファスナーがついてて開けるようになっているのでポワンとしたお袖のセーターにも着て頂けます。



シンプルで美シルエットなダウンコートとエレガントで華やかなケープスタイルと２ＷＡＹの着こなしを楽しめるトレンドデザイン





◆付属品：フォックスファー(ドット釦で取り外し可)

表・ 裏地: ポリエステル100%

中綿:ダウン80%、 フェザー20%

ファー: フォックスファー

ドライ



■サイズは画像4をご高覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルイルエブティック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フォックスファー２ＷＡＹケープ風ダウンコート／ルイルエブティック