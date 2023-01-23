『S ナイキ ダウンジャケット @19800円 フード パーカー フーディ 紺【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 05時 23分に出品され03月03日 05時 23分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎プロフィール必読

◎確認コメント不要

◎大幅な値下げ不可



品名：ダウンジャケット



メーカー：ナイキ



カラー：ネイビー



状態：新品



サイズ：Ｓ 着丈74 身幅52



Ｓ（身長155-176 胸囲86-91 胴囲73-79）

Ｍ（身長155-176 胸囲91-97 胴囲78-85）

Ｌ（身長176-185 胸囲97-103 胴囲84-91）

XL（身長176-185 胸囲103-109 胴囲90-97）

XXL (身長176-185 胸囲109-115 胴囲96-103）



素材：中綿ダウン75％ フェザー25％、表地ポリエステル



◎フロント開閉ダブルジップ

◎左右2ヶ所ジップ付きハンドポケット

◎フード調節アジャスター



固め厚めのシェルで型くずれしにくく、フードは常に立体的。きれいなシルエットでユニセックスで着用いただけます。女性や成長期のお子様にもオススメですよ。







※他にもスポーツウェア、シューズ、バッグ等出品中です。

まとめ買い値引き強化中です。

よろしくお願いいたします。







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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ S

ナイキ

ダウンジャケット

@19800円

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パーカー

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紺