『SANYO ウール トレンチコート ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 06時 20分に出品され04月26日 06時 20分に終了予定です。即決価格は16,116円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 100年コートなど、一生ものののコートを作るSANYOのネイビー 、濃紺のトレンチコートです。



70年代のSANYOのコートだと思います。

保存状態はよく、上質なコートです。

クラシックなつくりで、幅広い年代に流行に左右されないシルエットです。



サイズ11号？

身幅47

着丈110

肩幅38

袖丈55



ウール100%

Burberryバーバリーを扱っていた三陽商会

ベルトのバックルに少しスレがあります。



一生もののヴィンテージコートです

Burberry

バーバリー

トレンチコート



高級ウール

三陽商会

バーバリー ロンドン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: サンヨーコート

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SANYO

ウール

トレンチコート



ネイビー