『21AW beta post バルキー ネップスモックコート ボア 603O▲【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 03時 07分に出品され05月12日 03時 07分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 beta post ベータポスト bulky nep smock coat バルキー ネップ スモック コート ボア B02OCT-01-2です。



シーズン：2021AW

定価：75600円

素材：アクリル56% ウール36% ポリエステル8%

品番：B02OCT-01-2

サイズ: 4.着丈125、身幅86、肩幅76、袖丈64cm程度

(平置き直線での採寸です。測り方によって多少の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。)



ミリタリーのスモックコートを荒々しいバルキーネップ素材で作成。

ネップ素材で独特の風合いがあります。

ゆったりとしたオーバーサイズシルエットもとても綺麗です。



正規品です。

とても人気の高いアイテムですので探していた方はぜひどうぞ。



状態は美ユーズド品で良好です。

（ネップ素材ですので初めから毛玉のような繊維の塊が特徴になっています。）

当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金致します。

トラブルを避けるため、 神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。



・トラブル防止の為、お手数ですが購入前にコメントを頂けるとありがたいです。



・当方の商品は全て正規品ですので、あんしん鑑定のご利用も可能です。

ご希望の方は発送方法とあんしん鑑定設定を変更いたしますのでご連絡ください。



サイズ...XL(LL)

カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ベータポスト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 21AW

beta

post

バルキー

ネップスモックコート

ボア

603O▲