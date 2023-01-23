『【5351 プールオム】☆定価10万超☆『ダッフルダウンコート』 レア⇒サイズ4【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 07時 33分に出品され04月30日 07時 33分に終了予定です。即決価格は30,420円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆レア⇒サイズ4☆ ☆定価10万円超☆



■5351Pour Les Hommes■



ダッフルコートとダウンジャケットが

フュージョン！

『ダッフルダウンコート』



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表地 毛

裏地 ポリエステル 100％

別布 ポリエステル 100％

フード周り

羊革(ムートン)

中綿 ダウン 90％

フェザー 10％

部分 羊革

リブ部分 毛 50％

アクリル 50％



WOVEN IN BIELLA ITALY comero

(イタリア製生地使用)



(株)アバハウスインターナショナル



サイズ 4



【平置での実測値】



肩幅 約44cm（両肩の縫目間、直線）

身幅 約54cm（両脇下間）

袖丈 約47cm（脇下～袖口）

袖丈 約65cm（肩～袖口）

着丈 約87cm（襟下～裾）



細身がウリの5351Pour Les Hommesですが、サイズ4のため180cm・70kgの体型でもファスナーを首元まで上げて着ることが出来ます。



ヤボったいイメージもあるダッフルコートのデザインを5351らしいシャープなアレンジとモノトーンで一新！



【写真17】5351 POUR LES FEMMES タグ



実測サイズからも左前の合わせからもメンズであることは明らかですが、何故かレディースのタグが付いています。



エラーであればなかなかの珍品です。



【検索】



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☆値下げ不可☆ ☆即購入OK☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ゴーサンゴーイチプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【5351

プールオム】☆定価10万超☆『ダッフルダウンコート』

レア⇒サイズ4