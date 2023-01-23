『DAIKIN 極美品 MCK504A-W 空気清浄 加湿器 2024 新品未使用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 21時 34分に出品され04月29日 21時 34分に終了予定です。即決価格は14,660円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型。リモコン付き

●8畳を清浄する目安13分

●適用床面積の目安

空気清浄：〜22畳(〜37m2)

加湿：プレハブ〜13畳(〜21m2)

加湿：木造〜8畳(〜13m2)

■仕様

【電源】単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)

【本体寸法】高さ700 × 幅270 × 奥行270mm

【本体質量】9.5kg(水無し)

【最大風量】5.0m3/分

【集塵方式】静電HEPAフィルター

【脱臭方式】ストリーマ放電＋脱臭触媒(再生方式)

【モード】空気清浄・加湿

【風量切替】自動(コース)／しずか／弱／標準

【加湿(しつど設定)】連続／自動

【加湿方式】ダブルパスミキシング方式(気化式)、460mL/h

【タンク容量】約2.7L

【風量(m3/分)】

モード：空気清浄／加湿しずか：0.9／1.6

弱：1.8／2.2標準：2.8／2.8ターボ：5.0／5.0

【1時間当たりの電気代

モード：空気清浄／加湿しずか：0.19／0.25弱：0.25／0.38標準：0.41／0.47ターボ：1.77／1.83

【運転音(dB)】

モード：空気清浄／加湿しずか：19／19弱：27／31標準：36／36ターボ：50／50

●集塵フィルター

プレフィルター；吸込格子一体型

耐久性：10年(タバコ5本/日)

●脱臭ストリーマ放電：交換式、メンテ不要、ストリーマ脱臭触媒：交換不要

●加湿加湿フィルター10年交換不要、KOBA-GUARD抗菌加工

●イオンアクティブプラズマイオン健康・清潔機能

●ストリーマランプ点灯：運転、点滅：交換

●自動加湿運転

●連続加湿運転

●花粉モード運転

●水除菌ストリーマ(ランプ無)

●銀イオンカートリッジ

●操作部抗菌仕様(操作シート)生活便利機能

●湿度モニターランプ(3段階、ポイント表示)

●汚れ表示ランプ(クリーンモニター[ニオイのみの情報で表示])

●給水ランプ●風量自動運転●節電運転●センサー(ニオイ／湿度・温度)[リモコンのみ]

※2024年モデルは、2023年10月に発売開始のモデルです。

※購入204年一月

※返品承っておりません



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#DAIKIN 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用