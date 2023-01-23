『【美品】Burberrys 最高級 プローサム 白タグ 玉虫色 トレンチコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 04時 08分に出品され03月30日 04時 08分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリーズの最高級プローサムのノバチェックトレンチコートです。

ベルト付きです。

クリーニング済みで傷、汚れのない美品です。



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サイズ…S

カラー…玉虫色

肩幅…35cm

身幅…43cm

袖丈…55cm

着丈…100cm



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カテゴリ ファッション

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トレンチコート