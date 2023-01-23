『snowpeak ノーカラーダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 03時 07分に出品され03月28日 03時 07分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 snowpeak×BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWSのノーカラーダウンジャケットになります。

着用回数は数回のみなので、比較的状態良いかと思います。



サイズ…M

着丈…65cm

身幅…61cm

袖丈…53cm

※多少の採寸誤差はご容赦下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スノーピーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ snowpeak

ノーカラーダウンジャケット