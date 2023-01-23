『4A◆未使用品★ZOJIRUSHI/象印【EE-DD50型】スチーム式加湿器 白【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 07時 40分に出品され04月23日 07時 40分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZOJIRUSHI/象印【EE-DD50型】スチーム式加湿器 ホワイト

となります。



【状態】外箱は開封済みとなりますが、未使用品となります。

【動作】通電のみ確認しています。

【付属品】外箱、その他写真にある物全てになります。





外形寸法 幅×奥行×高さ（約cm）24×27.5×36.5

本体質量（約kg）2.9

容量（L）4.0

年式：2023年



※到着後3日以内は保証期間となり、不具合があった場合は

返品対応と致します。

※9:00～17：00以降の問い合わせのご返信は遅くなる場合が御座いますのでご了承ください。



＃加湿器 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用