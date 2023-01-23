『eimy istoire ベルテッドウールトレンチコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 00分に出品され03月25日 09時 00分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○エイミーイストワール



○ベルテッド

ウールトレンチコート



○アイボリー



○XSサイズ



2度着用しました。表からは見えない裾の部分のみほんの少しくすんでる箇所がありますが比較的全体的に美品です。





カラー...ホワイト

着丈...ロング

柄・デザイン...無地

素材...ウール

フード...フードなし

季節感...冬



#eimyistoire 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: エイミーイストワール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ eimy

istoire

ベルテッドウールトレンチコート