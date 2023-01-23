『最終値下げ❗️NANGA オーロラダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 49分に出品され04月14日 05時 49分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にアウトドアショップで購入しました。

使用頻度はそこまで高くありませんでした。

毎年クリーニングして綺麗に保管していましたが、

使用しなくなった為出品します。

今シーズン2回ほど着用しましたが、気になる汚れなどはありません。現状渡しとなります。

写真7枚目の通り、裾を絞る紐がとれてます。

素人検品のため、見落としなどあるかもしれませんがご了承ください。発送時は圧縮させて頂きます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ❗️NANGA

オーロラダウンジャケット