『【BTS V着用】NIKE ダウン 中綿 ジャケット ホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 23分に出品され03月08日 18時 23分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BTSのテテが兵役入隊の際に着用していたアイテム



スタイリストが選んだアイテムではなく

プライベートで個人が選んだアイテムです



以前NIKEオンラインストアで購入しました。

着用しないので出品します。



ロゴまでホワイトで作られたシンプルな仕上がり、ユニセックスのアイテムのため、男女共に着用して頂けます





【商品名】

NIKE ASUNK SOLO SWSH SATIN BMBRJKT

中綿入りです。







【サイズ】

Mサイズ



身幅70cm

着丈64cm

肩幅55cm







#nike

#ナイキ

#bts

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#テテ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【BTS

V着用】NIKE

ダウン

中綿

ジャケット

ホワイト