『Supreme Sports Piping Puffy Jacket 希少【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 10時 24分に出品され04月11日 10時 24分に終了予定です。即決価格は33,150円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme Sports Piping Puffy Jacket 希少カラー





Supreme 2019 Fall/Winter







size……L



color……GOLD





1度着用

未使用に近い(*^^*)



レア商品＼＼٩(`^´)۶//／／

希少カラー

希少サイズ





バックに大きくロゴの入ったPUFFYジャケット



フロントはフルジップアップとなり、肩と腹部には切り返しが入ります

バックには左右の肩にかけて大きくSUPREMEのロゴが入り、左裾にはSupremeのピスネームが付きます



フードは取り外し可能





なかなかのかっこよさです(•̀ㅂ•́)و✧







無駄にいいねだけ付きますので

ある程度いいね着きましたら消去しますm(_ _)m





Shell 1: 100% Nylon

Shell 2: 100% Polyester

Lining: 100% Polyester

Fill: 100% Polyester

Made in China



S = 65/60/88

M = 68/63/90

L = 71/66/92

XL = 74/69/94

着丈/身幅/袖丈 (cm)







以前XLを持っていましたが

大き過ぎたためLを購入し直しましたが

この2、3年で服装も変わり

圧縮袋に入れてしまったままでしたので

出品する事にしました(*^^*)



興味のある方よろしくお願いしますm(*_ _)m



なかなか無いカラーですので

妥協してまでの、お値下げや、安く出品するつもりはありませんのでご理解の上で

ご購入よろしくお願いしますᐡ⸝⸝> ̫ <⸝⸝ᐡ











89,999円







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素材(詰め物)...ダウン



カラー...ゴールド

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



カラー...ブラウン, ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

Sports

Piping

Puffy

Jacket

希少