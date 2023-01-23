『The North FaceポーラーダウンジャケットLサイズ中古美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 01時 03分に出品され03月22日 01時 03分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アクセス頂き有難うございます。

ノースフェイスのポーラーダウンジャケット中古品になります。

素人採寸ですが着丈69cm身幅50cm程度でした、多少の誤差はご了承ください。

購入後はNC,NR,NCでお願いします、神経質な方は購入をお控えください。

よろしくお願いします。

#thenorthface#patagonia#baltlo#Antarctica#NUPTSE#ノースフェイス#パタゴニア#アンターティカ#ヌプシ＃バルトロ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

North

FaceポーラーダウンジャケットLサイズ中古美品