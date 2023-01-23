『美品♪ナンガ オーロラ ダウンジャケット コート フード 黒 One mh9【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 21時 45分に出品され03月24日 21時 45分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGA ナンガ

AURORA オーロラ

ドアーズ別注



ナンガの定番モデルオーロラダウンジャケットです。

中わたのダウンは軽くフカフカで暖かく、表地はサラサラのナイロンでファスナーも止水加工され機能にもとても優れています。



フードは取り外しできません。



目立った難なく綺麗な状態です。

お探しの方はぜひ！



〇サイズ

F



肩幅約38cm

身幅約47cm

袖丈約60cm

着丈約72cm



〇素材

表地：ナイロン100%

裏地：ナイロン100%

中綿：ダウン80% フェザー20%



〇お値引き情報

フォロー割5%オフ、おまとめ割(２点500円、３点1000円)させていただきます。

ご購入前にコメントください、お値段変更いたします。



それだとご予算外の場合、ご希望金額をご連絡ください。

柔軟に対応させていただきます。



他にもお洋服出品していますのでご覧ください♪

#Kona洋服出品中



〇発送方法

発送は匿名配送で、梱包サイズによって選択させたいただいております。

ご希望の配送方法がある場合は、ご連絡頂ければ対応いたします。



ご質問ございましたら、お気軽にご連絡ください^^



※計測値の多少の誤差はご了承ください

※色味はご使用の機器により実際と異なることがございます

※自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷・汚れなども許せない方はご遠慮ください

※タイトルや説明文にない付属品や撮影小物は付きません。

※圧縮して梱包させていただく場合がございます。



mh9



カラー...ブラック

サイズ...FREE SIZE

素材(表地)...ナイロン

素材(詰め物)...ダウン、フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品♪ナンガ

オーロラ

ダウンジャケット

コート

フード

黒

One

mh9