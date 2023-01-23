『XLARGE ナイロンフードジャケット ダウンジャケット ブルゾン 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 16時 24分に出品され03月25日 16時 24分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 24200円

数回の着用のため目立った傷汚れはございません



カラー···ブラック



肩幅···57cm

胸囲···146cm

袖丈···55cm

着丈···74cm



NYLON HOODED JACKET XLARGE



【ディテール】

・やや着丈が短めのすっきりとしたシルエットと配色が特徴のナイロンフードジャケット。

・表生地はナイロン、裏地には中綿キルティング生地を使用することでボリュームがありながらも軽量性・保湿性・耐久性を備えたアイテムです。

・左胸に施した、XLARGEロゴパッチがポイントになっています。



【特徴】

・透け感：なし・伸縮性：なし・生地の厚さ：厚手・裏地：あり・シルエット：スタンダード



【素材】

表地：ナイロン100% 中わた：ポリエステル100%

裹地：ポリエステル100% 別布：ナイロン100%





ストリート

コムドット

XLARGE

短丈 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エクストララージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XLARGE

ナイロンフードジャケット

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黒