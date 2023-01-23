『【新品】Paseco Camp25S＋Anoba ストーブダストバッグBig【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 02時 30分に出品され03月13日 02時 30分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 パセコのCamp25S（ブラック）とアノバのストーブダストバッグBig（オリーブ、小売価格8800円）のセットです。どちらも購入後、倉庫にて保管していた未使用の新品です。箱がないため収納バッグに収納した状態で発送いたします。



○ストーブは元箱だけ処分してしまいありませんが、日本語説明書、電池、五徳など他の付属品はすべてあります。

○火力が非常に強いストーブですので、冬季に大型の幕内でもとても暖かいと評判のストーブです。

○伸縮式のストーブですので運搬時は高さを低くすることができる省スペース型です。

○パセコ純正の収納バッグよりもスタイリッシュでキャンプシーンの雰囲気を壊しません。また、ストーブを取り出した後はダストバッグとして使用でき非常に便利ですす。内側にボタンがついておりゴミ袋を装着することが可能です。

○別なフリマサイトでも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦ください。



ストーブのスペック

出力：6.4kW/h

点火方法：自動点火装置（単2電池×4本）※1

タンク容量：7ℓ

燃料消費量：0.65 ℓ/h

燃焼時間：約10時間

収納時、上部をスライドすることで小型化が可能

製品サイズ：Φ445x440～570[ゴトク取り付け時:615]（mm）※2

梱包サイズ：480×480×560（mm）

重さ：11.5 kg

カラー：ブラック

使用場所：屋外使用専用

取扱説明書付(日本語)

振動自動消火装置付 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドアヒーター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パセコ

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドアヒーター タグ 【新品】Paseco

Camp25S＋Anoba

ストーブダストバッグBig