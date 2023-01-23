『新品未使用コールマン パワーハウス LP ツーバーナーストーブII バターナッツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 22時 58分に出品され05月03日 22時 58分に終了予定です。即決価格は9,671円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価16,940円(税込)



↓（公式サイトより引用）↓



商品詳細



持ち運びに便利なキャリーハンドル付き。

スリムボディーの高火力LPツーバーナー

耐風性に優れ、最大火力約3,500kcal／h×2のハイパワー

汁受け部フッ素樹脂加工



●火力：最高時約7,000kcal／h（約3,500kcal／h×2）（レギュラーガス最大出力時）

● 燃焼時間： 約1.5 ～ 3 時間（470g缶使用時）



コールマン パワーハウス LP ツーバーナーストーブII バターナッツ



#Coleman 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>ガステーブル・コンロ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コールマン