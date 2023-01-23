『バーニーズニューヨーク トレンチコート Lサイズ 美品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 10時 35分に出品され04月04日 10時 35分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今回ご紹介させていただくのは バーニーズニューヨークのトレンチコートとなります。

是非この機会に手に取っていただきたいです。



○ブランド

BARNEYS NEW YORK × MOON

バーニーズニューヨーク ムーン 『英国』



○アイテム

トレンチコート アウター ロングコート

ウールコート キルティング ライナー 着脱可能

ベルト



○サイズ

48サイズ （Lサイズ位』

肩幅約 44cm

袖丈約 64cm

着丈約 92cm

身幅約 50cm（大まかです。）

平置き実寸になります。

※着画はご遠慮しております。



○状態

目立った傷、汚れ、使用感少ない極美品です。



○カラー

ベージュ



○素材

表地

綿、ポリエステル

ライナー

ポリエステル ウール



【注意事項です。必ずご確認ください】



美品＝新品ではございません。

あくまでも中古レベルでの判断です。



◎都合により発送が遅れる際は相談をさせて頂きます。お急ぎの方は落札前に質問欄からご連絡ください。

※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。



～迅速かつ誠実な対応を日々心がけており、お互いが気持ちの良いお取り引きが出来ればと思っております。～





素材···コットン



カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーニーズニューヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーニーズニューヨーク トレンチコート Lサイズ 美品