『Dainichi 温風気化 気化式 加湿器 HD-RXT922 2022年製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 02時 06分に出品され03月18日 02時 06分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品情報】

ダイニチ ハイブリッド式加湿器 HD-RXT922-W（サンドホワイト）

ブランド：ダイニチ

加湿方式：ハイブリッド式（温風気化式）

加湿量：860.0 ml/h

適用畳数（木造）：14.5 畳

適用畳数（鉄筋）：24.0 畳

タンク容量（L）：6.3 L

消費電力（W）：500.0 W

最大騒音値(db)：40.0 db

加湿器機能：自動運転 タイマー機能

安全機能：チャイルドロック 転倒時自動電源遮断装置

幅(mm)：375.0 mm

奥行き(mm)：210.0 mm

高さ(mm)：375.0 mm

コード長さ（m）：1.8 m

重量(kg)：5.1 kg

色：ホワイト系

台数：1.0 台



【状態など】

全体的にキズや汚れなく綺麗な状態です。

動作確認済み。

内部フィルターも比較的綺麗な状態です。



【清掃・梱包】

製品はアルコール消毒と簡易清掃しご発送いたします。

汚れキズ等は、なるべく画像にてわかるようにしておりますが、抜けている可能性もございます。

（特に小傷などよく見ないとわからないものは見落としの可能性がございます）

あらかじめご了承のほどお願いいたします。



プチプチやリサイクルダンボール。巻ダンボール、ストレッチフィルムなど状況に合わせて梱包いたします。

梱包方法にご要望がある場合は可能なかぎり受け付けます。



【発送】

２～３日の間に発送いたします。

諸事情により発送が遅れる場合は、あらかじめご連絡いたします。



【備考】

こちらの商品は中古品となるため、製品情報や評価は主観的な内容になりますのであらかじめご了承のほどお願いいたします。

その他、ご不明な点があればご購入前にご連絡頂きます様お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし