『エンダースキーマ assemble hand bag tall S【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 18時 11分に出品され03月05日 18時 11分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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断捨離してます。

バッグが増えたので出品します。



＊カラー

ベージュ



＊サイズ

高さ 約26㎝

幅 約17.5㎝

マチ 約8㎝



自宅保管、素人検品ご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エンダースキーマ assemble

hand

bag

tall

S