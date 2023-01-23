『TODAYFUL Over Check Coat オーバーチェックコート 38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 51分に出品され03月31日 16時 51分に終了予定です。即決価格は13,420円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TODAYFUL オーバーチェックコート

サイズ 38



折りたたんでの発送になります。



カラー···ブラウン・チョコ

着丈···ロング

柄・デザイン···チェック

素材···ウール

季節感···秋、冬



サイズ 38 着丈121.4cm 肩幅50cm バスト128cm 袖丈60cm



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#todayful #トゥデイフル#etretokyo#clane#adametrope# 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TODAYFUL

Over

Check

Coat

オーバーチェックコート

38