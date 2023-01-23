『美品 パタゴニア ガールズ ダウンコート サイズXXL ネイビー 68270【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 19時 47分に出品され04月16日 19時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆商品説明

品番 68270

パタゴニア Patagonia ダウン ダウンコート

パーカーダウン レディース

フード取り外し不可 大きいサイズ

保温



☆サイズ 表記XXL

肩幅 40㎝

身幅 53㎝

袖丈 67㎝

着丈 77㎝



☆カラー

ネイビー



☆状態

目立った傷や汚れなく、未使用級の商品となります



⚪︎即購入大歓迎です^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 パタゴニア ガールズ ダウンコート サイズXXL

ネイビー 68270