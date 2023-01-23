『トミー ダウンジャケット ダウンコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 23時 19分に出品され03月06日 23時 19分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



購入後、試着のみで保管しておりました。



金具がゴールドで可愛く、ウエスト部分がくびれていて細く見えます。



フード取り外し可能です。



中綿は90%ダウン、10%フェザーです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ トミー ダウンジャケット ダウンコート