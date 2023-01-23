『日立 ピュアクリエ HLF-Z5000 次亜塩素酸加湿器 除菌【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 17時 15分に出品され03月29日 17時 15分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ致しました❗️



2020年コロナ禍に86000円で購入しました。

使用することが無く出品致しました。

新品未使用未開封です。



商品名： 【コロナ対策】日立 HITACHI 次亜塩素酸加湿器 ピュアクリエ HLF-Z5000 SET 加湿フィルターセット 菌 ウイルス ニオイ

状態：新品 未使用未開封 2020年製

【商品の説明】

パワフル加湿でうるおい生活

快適空間にはいつでも最適な湿度を

電解水技術で作り出す次亜塩素酸が加湿のための水をしっかり除菌。

ヒータレスファン加湿方式で蒸気や熱を発しません。



充実の加湿機能パワフルに600mL ※1加湿可能なターボ運転に加え、自動・強・弱から選べる４段階加湿



大容量タンク約3.8Ｌの大容量水タンクだから、約6時間以上パワフル加湿可能で乾燥が気になる時期も快適に。



静音モード※223dBの静音運転だから、ささやき声（30dB）よりも静かで、おやすみの際も快適にご使用頂けます。



※1加湿フィルターを使用し一般社団法人 日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、室温20°C、湿度30%の環境における値です。※2ターボ運転:50dB、風量「強」運転:44dB、風量「弱」:30dBです。



【電源】

AC100V 50Hz/60Hz



【使用水】

水道水



【適用床面積目安】

木造・和室：約10畳（17m2）プレハブ・洋室：約17畳（27m2）



【水タンク容量】

約3.8L

【本体寸法】

幅400×奥行き220×高さ520(mm)



新品未使用未開封❗️

これからの季節に最適な商品です❗️

ご覧頂きありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヒタチ