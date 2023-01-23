『ダウンジャケット ウノピュウノウグァーレトレ アウター ダウンジャケット 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 05時 41分に出品され03月13日 05時 41分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1PIU1UGUALE3 RELAXからスリーブロゴダウンジャケットの登場です。



随所にストレッチの利いた生地を使用し、ぎゅっとボリュームのあるダウンなのにノンストレスで着やすいリラックスダウン。

冬のダウンのアウターにありがちな窮屈感を払拭しながら、しっかりとしたボリュームで高品質な防寒性を齎します。

胸と背面に光沢生地を使用したクールな見た目なのにステッチレスな仕上げにふんわりとした感覚を持ち合わせたキャッチーな一品です。

袖にはオリジナルロゴを使用しインパクト◎。胸元にはブランドの象徴の「折鶴」も！



フード部分にも上質なダウンをふんだんに使用し、冷気をシャットアウト！寒い季節の頼れる相棒です。



サイズL

平置きで着丈64.5身幅59肩幅47袖丈64





表地：ポリエステル90%, ポリウレタン10%

別地：ポリエステル100%

裏地：ポリエステル100%

中綿：ダウン80%, フェザー20%





1PIU1UGUALE3 RELAX

ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ リラックス

"極上の普段着"としてファッショニスタに愛されてやまない、1PIU1UGUALE3 RELAX



"至高" "究極"への挑戦を胸にデザイナー自らが厳選し、着る者に高揚と感動を齎す"一着入魂"された作品で知られる1PIU1UGUALE3のカジュアルウェアラインである。



服の価値を知る玄人からこそ絶対的な支持を受ける、リラックスラインならではの"究極の着心地"を是非体感してほしい。









カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し不可）

襟···レギュラーカラー

季節感···春、秋、冬







240628hb✳︎20000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウノピゥウノウグァーレトレリラックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンジャケット ウノピュウノウグァーレトレ アウター ダウンジャケット 黒