『carven ウール コート カルヴェン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 13時 06分に出品され05月04日 13時 06分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィット感のあるcarvenのウールコート。

試着3回のみ。

わたしにはサイズが合わない為出品いたします。



サイズ34

平置き採寸

着丈約98cm

身幅約42cm

肩幅37.5cm





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カルヴェン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ carven

ウール コート カルヴェン