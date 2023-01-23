『新品タグ付 スタニングルアー ボックステーラードジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 21時 30分に出品され03月23日 21時 30分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STUNNINGLUREのチェスターコートです。ウール混の毛玉のできにくいお素材で、すっきりとしたデザインがきれいなアウターになります。ベーシックなシルエットながらデニムでカジュアルにもスカートでレディライクにもお召しいただけます。シーンを問わず長くお使いいただける使い勝手の良い一枚になります。



サイズ：0

カラー：ベ―ジュ

価格：41,040円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: スタニングルアー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付

スタニングルアー

ボックステーラードジャケット