『Rene 受注会 ロングコート ルネ ステンカラー トレンチコート 36【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 10時 43分に出品され03月13日 10時 43分に終了予定です。即決価格は20,792円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらのアイテムは、



Rene

ルネ



×



Copenhagen

コペンハーゲン



コラボ



オーダー制

ロングコートになります。



受注会にてオーダーしないと

手に入らないレアアイテムです。



ラグランタイプ。



定価は、130,000円になります。



ハンガー付きです。



ウール×カシミアの生地で、

滑らかで美しい手触りは『ビーバー仕上げ』で特別な手法によるもので極上品になります。



カシミヤのふんわりと柔らかく肌触り抜群です。



袖のCopenhagenのファーは受注時に外してもらいました。



シルエットはＡライン。

非常に美しいシルエットです。



オーソドックスな

トレンチコートやチェスターコートは所持されてる方に、Ａラインの美しいコートオススメです。



サイズ36で、

裄丈約75cm（ラグランのため肩幅、袖丈計測不可）

身幅約48cm、着丈約101cm



モデルの写真はあくまでＡラインや袖の着用のイメージです。



商品の状態は、写真のとおり目立つ汚れや破れはございません。





こちらは送料込みです。





送料はこちらが負担しますので発送方法はこちらにて決めさせて下さい。また、当方配達事故は責任を負い兼ねます。一度人の手に渡ったものですので神経質な方、不安な方は購入ご遠慮下さい。質問ございましたら気軽に宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルネ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Rene

受注会

ロングコート

ルネ

ステンカラー

トレンチコート

36