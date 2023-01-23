『SHARP HV-C50-W プラズマクラスター7000【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 21時 03分に出品され03月31日 21時 03分に終了予定です。即決価格は9,879円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP HV-C50-W



color: WHITE

加湿方式(新): ハイブリット式

加湿能力クラス別: 500〜599cc



#シャープ

#SHARP



カラー...ホワイト



年式は古いですが、未使用品です。中身も出していません、写真撮影の為、蓋だけ開封させて頂きました。

新品未使用品ですが、自宅保管品の為神経質な方は入札はご遠慮ください。

質問は随時受付ます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ